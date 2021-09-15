صرف وجبة جديدة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم

2021/09/15 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، اليوم الأربعاء، عن صرف الوجبة الثالثة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة.

وأوضحت لوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان " الوجبة شملت 6500 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية " ، مبينة " أن المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد".

وأضاف أن "العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي" ، مؤكدة حرصها على صرف المنح المالية لجميع العائدين الى منازلهم بعد تأمين التخصيصات المالية للدفعات القادمة".

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