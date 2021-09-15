العمل: استمرار منح قروض التشغيل للعاطلين

2021/09/15 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل فرضت على كل الشركات العاملة في العراق ان تقوم بتشغيل العمالة المحلية بنسبة 50% على أقل تقدير.

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