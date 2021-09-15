2021/09/15 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، حظر دخول الهواتف الذكية إلى محطات الاقتراع في الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.وذكرت المفوضية في بيان مقتضب تلقته /SNG/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تحظر إدخال الهواتف الذكية لمحطات الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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