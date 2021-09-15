وزير التخطيط: سنقلل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته

2021/09/15 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد وزير التخطيط، خالد النجم، ، ان سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته، بهدف تقليل اعباء القروض على الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير خلال ترأسه اجتماعا موسعا، ضم ممثلي وزارات المالية والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات والنقل والموارد المائية والزراعة وامانة بغداد وصندوق اعادة اعمار المناطق المحررة، مع ممثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، ان الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط، الاولى، اهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع.

ونوه إلى ان الوزارة لن تدرج او توافق على اي مشروع، مالم يكن متوافرا على جميع المتطلبات، وفي مقدمتها دراسة الجدوى، داعيا الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، الى الاسراع في انجاز هذه المشاريع، والاستفادة من اموال القروض المتوفرة حاليا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، والتركيز على المشاريع ذات النسب المتدنية في التنفيذ، واسباب تأخر انجازها.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي والجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة تنفيذ تلك المشاريع، ووضع الاليات والمقترحات التي تسهم في سرعة الانجاز

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