السفير العراقي في الأردن: الحكومة تسلمت عقودا لمد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة

2021/09/15 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، إن الحكومة العراقية تسلمت عقودا مقدمة من الشركات في مجال مد أنبوب نفط البصرة – العقبة، وهي في طور دراستها حاليا.

وذكر العذاري، أن "الربط الكهربائي وبعد أن تم توقيع الاتفاقية من قبل الجانب العراقي في بغداد، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، بدأت خطوات عملية وفعلية بشأن الربط الكهربائي لتجهيز الكهرباء الأردنية إلى العراق".

وأوضح العذاري أن "حجم التبادل التجاري خلال 11 شهرا الأخيرة من عام 2020 كان بحدود 448 مليون دينار أردني»، مؤكدا وجود «نية لتوسيع حجم التبادل التجاري خصوصاً بعد السماح لسائقي الشاحنات العراقية والأردنية بنقل البضائع وفق نظام door to door بعد ما كانت back to back بسبب جائحة كورونا".

وأشار إلى "الخطوط الجوية الملكية الأردنية أعلنت قريباً تسهيل دخول المرضى العراقيين لأغراض العلاج إلى الأردن من خلال منحهم تأشيرات الدخول في المطار بشروط جرى الإعلان عنها، وأعطى الجانب الأردني توجيهات لسفارته في بغداد لحصر قائمة برجال الأعمال والمستثمرين العراقيين الراغبين بزيارة الأردن لمنحهم تأشيرات دخول متعددة".

وأضاف: "كنا نأمل تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للعراقيين"

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