الهجرة علن إطلاق الوجبة الـ13 من منحة المليون ونصف: شملت 6500 عائلة

2021/09/15 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إطلاق الوجبة الـ13 من منحة المليون ونصف للنازحين العائدين لمناطقهم، مشيرة الى انها شملت 6500 عائلة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود إبلاغكم بإطلاق الوجبة الثالثة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة والتي شملت …

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