2021/09/15 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة مؤشر الأسعار العالمية لتتبع أداء 55 سوقًا رئيسيًا عقاريًا حول العالم، باستخدام بيانات رسمية من البنوك المركزية أو مكاتب الإحصاء الوطنية في كل دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.2%.. وتركيا تتصدر القائمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.2%.. وتركيا تتصدر القائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).