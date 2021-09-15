2021/09/15 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، ان سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته، موجهًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع المركز الخبري الوطني.

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