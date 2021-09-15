بالوثيقة.. الكعبي يخاطب المالية لتثبيت المتعاقدين والمفسوخة عقودهم

2021/09/15 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وزارة المالية لتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الاجهزة الأمنية.

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الكعبي يخاطب المالية لتثبيت المتعاقدين والمفسوخة عقودهم أولاً على النور نيوز.

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