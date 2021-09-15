مليون ونصف.. منحة حكومية الى هذه الشريحة العراقية

2021/09/15 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين،ا لأربعاء، صرف وجبة جديدة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم.

وذكر بالوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 ايلول 2021)، أنه "تم صرف الوجبة الثالثة عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة".

واضاف البيان، أن "الوجبة شملت 6500 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية"، لافتا الى أن "المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلا عن كركوك وديالى وحزام بغداد".

واوضح، ان "الوزارة دعت العائلات العائدة المشمولة بالمنحة الى تسلم المبالغ عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي"، مؤكدا "حرص الوزارة على صرف المنح المالية لجميع العائدين الى منازلهم بعد تأمين التخصيصات المالية للدفعات المقبلة".

وادناه رابط اسماء المشمولين بالمنحة:

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