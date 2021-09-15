العولمة الرأسمالية والتحالفات الدولية - لطفي حاتم

2021/09/15 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم -انهيار نموذج التطور الاشتراكي افضى الى سيادة النموذج الرأسمالي في المنظومة الدولية واكتسبت العلاقات الدولية سمات عديدة أبرزها ظهور تناقضات رأسمالية جديدة وتراجع تناقضات اخرى وبهذا الإطار أمست المنافسة الرأسمالية بين الدول واحدة من القوانين الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية وتبعاً لذلك تجذرت كثرة من التعارضات الناظمة للسيادة الدولية للتطور الرأسمالي.



-اعتماداً على تلك التبدلات نسعى الى تحديد ......





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