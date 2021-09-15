2021/09/15 | 14:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SsuaLdxNkFI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سكرتير الحزب الشيوعي: الانتخابات باتت اداة لاعادة تدوير الوجه القديمة بدلا من الوجه الجديدة.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سكرتير الحزب الشيوعي: الانتخابات باتت اداة لاعادة تدوير الوجه القديمة بدلا من الوجه الجديدة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).