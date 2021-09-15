2021/09/15 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: utBsC8VXzJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. قاسم السلطاني: لغة النار قد تعلو لفرض متغيرات جديدة قبل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. قاسم السلطاني: لغة النار قد تعلو لفرض متغيرات جديدة قبل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).