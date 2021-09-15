2021/09/15 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PJh0DD5Lqck

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. قاسم السلطاني: الاستهداف الاخير للحشد دليل على رفض امريكي لهذه القطعات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. قاسم السلطاني: الاستهداف الاخير للحشد دليل على رفض امريكي لهذه القطعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).