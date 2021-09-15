العراق يحتضن مؤتمراً دولياً موسعاً لاسترداد الأموال المنهوبة

2021/09/15 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، يومي الـ 15 و16 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فعاليات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة.وقالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان لها، إن المؤتمر يعقد برعاية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة …

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