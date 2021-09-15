حريق باحد المواكب الحسينية يودي بحياة شاب عشريني في بابل

2021/09/15 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة شاب متأثراً بالحروق جراء اندلاع حريق في أحد المواكب الحسينية في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "شاب في العشرينات من عمره قضى نحبه متأثرا بحروق اصيب بها بحريق اندلع في احد المواكب الحسينية في الحلة".

وأضاف أن "الشاب علي جعفر كان يحاول اشعار نار فانفجرت أسطوانة غاز، ما ادى الى اندلاع حريق واصابته بحروق شديدة"، مبيناً انه" فارق الحياة على الفور".

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