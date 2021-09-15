الكشف عن حراك

2021/09/15 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ايوب الربيعي، اليوم الاربعاء، عن العثور على منشورات في ناحية بديالى تدعو للعزوف عن الانتخابات النيابية القادمة.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "عناصر مجهولة قامت برمي منشورات في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة تدعو للعزوف عن المشاركة بالانتخابات وعدم تثبيت لافتات المرشحين في الشوارع والتقاطعات".

واضاف، ان "المنشورات هي الاولى من نوعها في ديالى ولم تعرف الجهة التي تقف ورائها لكنها الاولى من نوعها على مستوى ديالى".

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