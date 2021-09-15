اعتبارا من اليوم.. منع دخول الدراجات النارية الى الديوانية

2021/09/15 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم منع حركة الدراجات داخل المحافظة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

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