النفط تعلن بدء المسح الزلزالي بمشروع “ساسان – تلعفر”

2021/09/15 | 14:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، بدء أعمال المسح الزلزالي لأول مرة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال مدير عام شركة الإستكشافات النفطية وكالة باسم محمد خضير في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفرقة الزلزالية الثامنة باشرت بأعمال المسح الجيولوجي ثنائي وثلاثي الأبعاد في مشروع ساسان – تلعفر (75) كم شمال …

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