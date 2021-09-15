"خنق امرأة وأحرق جثتها".. الداخلية السعودية تعلن إعدام مقيم مصري في المدينة المنورة

2021/09/15 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن تنفيذ حكم "القتل حدا" في مقيم مصري بعد إدانته بخنق امرأة وحرق جثتها، في المدينة المنورة.

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