رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح دعاوى قانونية لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد

2021/09/15 | 15:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، فعاليات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، داعيا هيئة النزاهة بالعمل مع وزارة العدل بفتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة لتسريع عملية إعادة …

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