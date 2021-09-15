محافظة عراقية تحصي ضحايا كورونا على مدار 17 شهرا وتؤكد: 70% منهم من هذه الفئة

2021/09/15 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، وفاة 453 شخص بسبب مضاعفات فيروس كورونا على مدار 17 شهرا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ ( بغداد اليوم) ان" اجمالي ضحايا فيروس كورونا في ديالى على مدار 17 شهر بلغ حتى الان 453 شخصا".

وأضاف ان " شهر اب الماضي كان الاعلى في معدلات الضحايا وتجاوز الـ 70بسبب شراسة الموجة الثالثة وسرعة انتشارها"، لافتا الى ان "70% من الضحايا هم من كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنة عدة".

وأوضح العزاوي ان "اغلب حالات الوفاة تصل متاخرة الى مراكز العزل بسبب عدم تفاعل ذويهم مع تعليمات الصحة حيال الحالات الحرجة"، مبيناً أن "معدل الاصابات انخفض لكن الوفيات لاتزال تسجل حضور في المشهد اليومي".

وأشار مدير اعلام صحة ديالى الى ان "الحل الوحيد هو التفاعل مع اجراءات الصحة وخاصة اخذ اللقاحات لانها فعالة في منع وصول المصابين الى المرحلة الحرجة".

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