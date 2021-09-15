2021/09/15 | 15:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيطرة تناقش طرق النجاح في السيطرة والاحتواء لبؤر انفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/15 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تناقش طرق النجاح في السيطرة والاحتواء لبؤر انفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تناقش طرق النجاح في السيطرة والاحتواء لبؤر انفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).