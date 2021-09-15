نصيف: ميناء الفاو أصبح عديم الفائدة ووزير النقل تنصل عن وعوده

2021/09/15 | 15:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: إبرام العقد مع الشركة الكورية كان الهدف منه هو الصخب الإعلامي وإلهاء الشارع وإقناع الناس بأن الميناء الكبير سيرى النور أخيراً.

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