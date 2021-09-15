هاو مبتدئ يكتشف خلال ساعات فقط كنزًا من الذهب في الدنمارك

2021/09/15 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر أحد هواة الكشف عن المعادن في الدنمارك على كنز ضخم يتألف من القطع الأثرية الذهبية من العصر الحديدي.

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