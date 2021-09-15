العراق والسعودية يناقشان خطوات تنشيط التبادل التجاري عبر “عرعر”

2021/09/15 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق العراق والسعودية، اليوم الأربعاء، على المضي في خطوات جديدة لتنشيط عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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