القبض على 10 متسللين باتجاه الاراضي العراقية غربي نينوى

2021/09/15 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على عشرة متسللين باتجاه الاراضي العراقية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المراقبة والمتابعة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - والاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدة عددا من الاشخاص يحاولون اجتياز الحدود العراقية عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، حيث تم نصب كمين محكم لهم من قبل المفارز الاستخبارية وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ في القرية ذاتها وتم القبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به".

وتابعت، "تبين انهم عائلة عراقية مكونة من عشرة اشخاص نساء واطفال هربوا الى إحدى الدول المجاورة اثناء معارك التحرير".واشارت المديرية الى "احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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