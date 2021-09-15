سيارة حمل مرت فوق جسده.. عملية جراحية ناجحة تنقذ مواطن كربلائي من الموت

2021/09/15 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح طاقم طبي وصحي مُتخصص في مدينة

الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء

المُقدسة، وبعمليةٍ جراحيةٍ طارئة من

إنقاذ حياة مُواطن من أهالي المحافظة

بعمر (27) عامأ، جراء إصطدام دراجته

البخارية بسيارة حمل ومروره

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