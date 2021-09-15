رئاسة البرلمان تطالب بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم (وثيقة)

2021/09/15 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء،

وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين في

وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في

الاجهزة الامنية.

وبحسب وثيقة صادرة من الكعبي وتلقتها

وكالة ن

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