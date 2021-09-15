وزير الداخلية يوجه بمنع دخول الدراجات النارية إلى هذه المحافظة

2021/09/15 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الاربعاء، بمنع دخول الدراجات

النارية اعتبارا من اليوم الأربعاء إلى

محافظة الديوانية.

إعلام شرطة الديوانية قال في بيان، أن

"وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بمنع

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