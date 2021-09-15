عشيرة البو علوان في قضاء أبو غريب تعلن دعمها للمساري في الانتخابات المقبلة

2021/09/15 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحضور جماهيري كبير، أقيم في قضاء أبي غريب، غربي العاصمة بغداد، مؤتمرا انتخابيا لدعم ومساندة المرشح عن (تقدم) في العاصمةبغداد، الدائرة 13، الدكتور احمد المساري في حملته الانتخابية لنيل عضوية مجلس النواب للدورة المقبلة.

وحضر المؤتمر رئيس عموم قبيلة البو علوان الشيخ عدنان جميل المهنا وخالد العلواني والشيخ حميد احمد الهاشم وشيوخ ووجهاء وأعيانوشباب قبيلة البو علوان وأكدت قبيلة البو علوان دعمها الكامل ومساندتها المطلقة للمساري للوصول الى قبة البرلمان.

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