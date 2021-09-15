2021/09/15 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع، لافتا الى ان الثقافة مسؤولية مهمة، لبناء المجتمع وفي تنمية المواطن.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي رعى مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية السنوي – دورة العلامة الراحل الدكتور علي الوردي الذي …

ظهرت المقالة الكاظمي يؤكد أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية العلوم الإنسانية ودورها الفعال في نهوض المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).