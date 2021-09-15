الكاظمي يتسلم رسالة خطية من ماكرون

2021/09/15 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما اثنى الكاظمي على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد إيريك شوفاليه"، مبينا ان "السفير سلّم في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب".

وتابع انه "تم بحث متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "على أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس"، مثنيا "على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد".

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