2021/09/15 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد إيريك شوفاليه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2021)، فأن "السفير الفرنسي وفي مستهل اللقاء سلم رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون".

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب".

وبحث اللقاء أيضاً بحسب البيان "متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس"، وأثنى الكاظمي على "إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).