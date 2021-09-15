التوتر يتصاعد في السويداء.. فرع أمني محاصر

2021/09/15 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد التوتر في محافظة السويداء السورية خلال الساعات الماضية، ووصل إلى محاصرة فرع "الأمن العسكري" التابع للنظام السوري، من قبل مقاتلي "حركة رجال الكرامة"، وبحسب ما يقول مصدر محلي من المنطقة لموقع "الحرة" فإن ذلك يرتبط بالتطورات التي حصلت قبل يومين.

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