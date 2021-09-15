2021/09/15 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني زيارة رسمية الى العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كردستان خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن, كما سيلتقي وزير الدفاع البريطاني بن والاس وعددا من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى لندن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).