العراق يبدأ المسح الزلزالي بمشروع

2021/09/15 | 15:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن بدء أعمال المسح الزلزالي لأول مرة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية وكالة، باسم محمد خضير، بحسب بيان لوزارة النفط، إن الفرقة الزلزالية الثامنة باشرت بأعمال …

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