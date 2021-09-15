نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب

2021/09/15 | 15:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية.وطالب الكعبي وزارة المالية، في وثيقة نشرها عبر حسابه الرسمي على …

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