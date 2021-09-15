القبض على 5 عناصر ارهابية في كركوك والانبار

2021/09/15 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش في كركوك والانبار.

وأوضح بيان لخلية الاعلام الأمني ان " مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من الاطاحة وفق مذكرة قضائية بخلية مكونة من ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم عمل عنصراً استخبارياً ضمن ما يسمى ولاية كركوك".

وأضاف أن " المفارز الأمنية في محافظة الانبار تمكنت بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما تسمى بولاية الفرات"، مبيناً أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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