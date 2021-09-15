2021/09/15 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث سلّم السفير الفرنسي في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وقال بيان لرئاسة الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب".

وأضاف، انه "تم وبحث متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، وأثنى سيادته على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).