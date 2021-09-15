النقل تعلن إكمال جميع الاستعدادات لتأمين زيارة الاربعين

2021/09/15 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش، اليوم الأربعاء، اكمال جميع الاستعدادات لتامين زيارة الأربعين.

وقال خلال مشاركته مؤتمراً تنسيقياً بحضور وزير الداخلية وعدد من الشخصيات العسكرية والخدمية، حسب بيان لوزارة النقل، ان "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وجه بضرورة توفير افضل الخدمات مع الالتزام بالاجراءات الصحية، لانجاح خطة وزارة النقل في تفويج زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام ".

وأوضح، ان "المجتمعون ناقشوا آخر الإجراءات الخاصة بهذه المناسبة والعمل على تنسيق العمل بين الجهات المعنية وسبل توفير الامن والامان وأفضل الخدمات للزائرين الذين سيحييون هذه المناسبة.

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