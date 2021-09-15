2021/09/15 | 15:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوتان امنيتان تلقيان القبض على 10 متسللين باتجاه الاراضي العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/15 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوتان امنيتان تلقيان القبض على 10 متسللين باتجاه الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوتان امنيتان تلقيان القبض على 10 متسللين باتجاه الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).