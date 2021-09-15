"عروس داعش" تطلب العودة لبريطانيا.. شاهد كيف تغير مظهرها

2021/09/15 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت شميمة بيغوم، التي اشتهرت بلقب "عروس داعش"، بمظهر مختلف على قناة itv، من مخيم للنازحين في سوريا، مطالبة البريطانيين بمسامحتها وأن تعيد لها السلطات الجنسية البريطانية التي سُحبت منها بسبب انضمامها للتنظيم.وكانت شميمة بيغوم قد سافرت من بريطانيا إلى سوريا بعمر 15 عاما، وانضمت إلى تنظيم داعش في الرقة، حيث تزوجت أحد عناصر التنظيم وأنجبت طفلا لكنه توفي لاحقا.

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