الأمن يخترق

2021/09/15 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأربعاء، عن القبض على (5) عناصر

ارهابية في محافظتي كركوك والانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد ورود

معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات

نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأم

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