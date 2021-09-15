عشرون كاسبا يتبرعون بقوت يومهم.. موكب الفقراء عنوان الايثار الحسيني (تقرير مصور)

2021/09/15 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر عشرون شابا من قضاء الجبايش تأسيس

موكبا ليقدموا فيه الخدمة لزائري ابي

عبد الله الحسين عليه السلام، ولكنهم

فقراء ولا يملكون الاموال ويعملون في

بناء الدور (العمالة) فاستعانوا

بالمعارف والاقرباء لنصب

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