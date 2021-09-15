مواكب البصرة.. تودع زوارها بالحسرات والدموع (تقرير مصور)

2021/09/15 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من البصرة تنطلق اولى خطوات الزيارة

الاربعينية وفيها تنصب اولى سرادق

العزاء الحسيني، ومن على ارضها تنتهي

اولى مراحل الخدمة الحسينية، لكن ما

يميزها هو ان الكثير من اهلها يعيشون في

مصيبتين اولاهما مصيبة

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