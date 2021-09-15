بحادثتين منفصلتين.. مقتل شخص وسرقة منزل شرقي بغداد

2021/09/15 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان شخص قتل اثر مشاجرة في مدينة الصدر، فيما اقدم مسلحون على سرقة منزل في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " شخصا قتل نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الصدر".واضاف ان "مسلحون مجهولون اقدموا على سرقة منزل خالي من ساكنيه ضمن منطقة البلديات"، موضحا انه "تم سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".

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