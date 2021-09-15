القبض على 10 اشخاص حاولوا تسلل الاراضي العراقية

2021/09/15 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، عن القبض على 10 متسللين حاولوا اجتياز الاراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان ، انه “من خلال المراقبة والمتابعة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 – احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – والاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدة عددا من الاشخاص يحاولون اجتياز الحدود العراقية عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى”.

واضافت انه “تم نصب كمين محكم لهم من قبل المفارز الاستخبارية وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة 71 في القرية ذاتها، والقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به، حيث تبين انهم عائلة عراقية مكونة من عشرة اشخاص نساء واطفال هربوا الى إحدى الدول المجاورة اثناء معارك التحرير”.

واكدت انه “تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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