2021/09/15 | 15:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، ان سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته، بهدف تقليل اعباء القروض على الاقتصاد الوطني.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط ترأس اجتماعا موسعا، ضم ممثلي وزارات المالية والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات والنقل …

ظهرت المقالة في إجتماع مشترك..



وزير التخطيط: سنقلل الاقتراض الخارجي إلى الأدنى أولاً على النور نيوز.

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