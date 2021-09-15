الصحة تسجل 3895 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

2021/09/15 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 3895 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5725 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 35 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 110310".وسجل العراق أمس 4400 إصابة بكورونا و46 حالة وفاة.

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